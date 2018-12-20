الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على ضم "مسمار" إنبي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
عمرو مصطفى
يضع مسؤولو النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على ضم حمدي فتحي لاعب وسط فريق إنبي في الميركاتو الشتوي.
ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم الصفقة والضغط على إدارة النادي البترولي بالسماح للاعب بارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
واقترب الأهلي من التعاقد مع حمدى فتحى، لاعب وسط إنبى بعدما تم الاتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب للأهلي مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أكرم توفيق لاعب الأهلي للفريق البترولي لمدة موسم.
ونجح الأهلي في التعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة و الإنجولي وجيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ظهير أيسر المقاصة، و الفلسطينى محمود السلمى، القادم من نادى الشجاعية والشهير بـ"ميسي فلسطين"، ليقترب الأهلي من من حسم الصفقة الخامسة بالميركاتو الشتوي.
الأهلي يفتح خزائنه لضم حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي
يكثف مسؤولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي إنبي من أحل حسم صفقة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.
وقدم الأهلي عرضاً بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال أكرم توفيق بشكل نهائي لفريق إنبي مقابل انتقال حمدي فتحي للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وخرج أكرم توفيق من حسابات النادي الأهلي بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للموسم الجديد لبطولة دوري أبطال إفريقيا مما يقربه من الرحيل عن الأهلي.
وكان نادي إنبي قد حدد مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن حمدي فتحي للأهلي.
ويسعى النادي الأهلي لحسم الصفقة وتدعيم مركز خط الوسط في الميركاتو الشتوي لوجود حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد فقط في خط الوسط.
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