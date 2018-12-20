الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على ضم "مسمار" إنبي

يضع مسؤولو النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على ضم حمدي فتحي لاعب وسط فريق إنبي في الميركاتو الشتوي.





ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم الصفقة والضغط على إدارة النادي البترولي بالسماح للاعب بارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





واقترب الأهلي من التعاقد مع حمدى فتحى، لاعب وسط إنبى بعدما تم الاتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب للأهلي مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أكرم توفيق لاعب الأهلي للفريق البترولي لمدة موسم.





ونجح الأهلي في التعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة و الإنجولي وجيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ظهير أيسر المقاصة، و الفلسطينى محمود السلمى، القادم من نادى الشجاعية والشهير بـ"ميسي فلسطين"، ليقترب الأهلي من من حسم الصفقة الخامسة بالميركاتو الشتوي.





الأهلي يفتح خزائنه لضم حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي



