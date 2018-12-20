في ذكرى ميلاده| ميزه صوته عن الآخرين.. محمد رضا "معلِم" السينما المصرية

"معلم" السينما المصرية، وفتوة أي حارة في زمن السبعينيات والثمانينيات، إلا انه كان له طابعا كوميديا، إنه الفنان محمد رضا والذي شارك في عدة أعمال منها " جعلوني مجرما - بنات حواء – فتوات الحسينية- سلطان -

من أجل حبي - رسالة إلى الله - الفانوس السحري - الاستعباد – أنا الهارب – وفاء إلى الأبد - ز قاق المدق". كما شارك في مسلسلات: "ا لزنكلوني، أ لف ليلة وليلة، و نجم الموسم (جميل راتب)، ساكن قصادي، يوميات ونيس (الجزء الثاني).





ولد الفنان محمد رضا بمحافظة أسيوط عام 1921، ثم حصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938، إلا أنه ع مل في بديات حياته في هندسة البترول، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1953.





وكان يسكن فى مدينة الصحفيين بمنطقة الدقي بالجيزة، بدأ مشواره الفني من بواية مسرحية "زقاق المدق" عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وذلك عام 1958، وقدم دور "المعلم كرشة".





وفي أوخر الثمانينات ركز "رضا" اهتمامه الفنى على التلفزيون، وكانت آخر أعماله من خلال مسلسلي "يوميات ونيس، ساكن قصادي"، ثم كان لخشبة المسرح نصيبًا، حيث شارك فى عدة عروض عقب نجاحه فى "زقاق المدق" منها "عمدة الحلاقين، "الحرافيش"، وغيرها .





وتوفى رضا، يوم 27 رمضان عام 1995 بعد تناوله طعام الإفطار أثناء إجراء حوار صحفى على الهاتف، عن عمر يناهز 74 عامًا.