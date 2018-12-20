تعليق ساخر من ديلي آلي بعد الفوز على آرسنال

تحدث ديلي آلي، لاعب توتنهام، عن فوز فريقه على آرسنال بنتيجة 2/0، في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





وقال ديلي آلي، في تصريحات لـبي بي سي: المباراة كانت مهمة، وكانت اختبارا كبيرا لنا، وقدمنا أداء مميزا.

وعلق آلى عن إلقاء أحد جماهير آرسنال زجاجة عليه في اللقاء، مضيفا: يحدث دائما، وهذا جعل الهدف أجمل والفوز أيضا، أحافظ على تركيزي، من أجل وضع الكرة في الشباك.



