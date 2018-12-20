تعليق ساخر من ديلي آلي بعد الفوز على آرسنال
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 07:34 ص
الفجر الرياضي
تحدث ديلي آلي، لاعب توتنهام، عن فوز فريقه على آرسنال بنتيجة 2/0، في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وقال ديلي آلي، في تصريحات لـبي بي سي:
المباراة كانت مهمة، وكانت اختبارا كبيرا لنا، وقدمنا أداء مميزا.
وعلق آلى عن إلقاء أحد جماهير آرسنال زجاجة عليه في اللقاء، مضيفا: يحدث دائما، وهذا جعل الهدف أجمل والفوز أيضا، أحافظ على تركيزي، من أجل وضع الكرة في الشباك.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرعة نصف نهائي بطولة "كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم".
وجاءت القرعة كالتالي:
تشيلسي أمام توتنهام، مانشستر سيتي أمام بيرتون.
وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الغالي والثمين على ضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزي.
ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه إيدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
وتمكن فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، من تحقيق فوز ثمين، عبى حساب فريق أرسنال، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كابيتال وان.
جاء هدف السبيرز الأول عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 20 ، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 59.
بهذا الفوز الغالي، يتأهل توتنهام إلى نصف نهائي بطولة كابيتال وان، ويودع أرسنال البطولة.