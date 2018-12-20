"سون" يتحدث عن تأهل توتنهام لنصف نهائي كأس الرابطة





علق سون هيونج مين، نجم توتنهام، على تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد التفوق على آرسنال 2-0، على ملعب الإمارات في ربع نهائي المسابقة.





وقال سون في تصريحات بعد اللقاء نشرها BBC: حققنا الفوز في ديربي كبير، آخر مرة كنا فيها هنا لم نحقق نتيجة جيدة، لكن هذه الليلة مميزة للغاية، لأننا صعدنا إلى نصف النهائي.





وأضاف سون: سعيد بالهدف الذي سجلته، شكرا لزميلي ديلي آلي بسبب تمريرته المتقنة، نحن على الطريق الصحيح، وواثقون من أنفسنا.





وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وجاءت القرعة كالتالي:

تشيلسي أمام توتنهام، مانشستر سيتي أمام بيرتون.

وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الغالي والثمين على ضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزي.

ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه إيدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وتمكن فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، من تحقيق فوز ثمين، عبى حساب فريق أرسنال، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كابيتال وان.

جاء هدف السبيرز الأول عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 20 ، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

بهذا الفوز الغالي، يتأهل توتنهام إلى نصف نهائي بطولة كابيتال وان، ويودع أرسنال البطولة.





