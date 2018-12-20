حارس توتنهام يحقق رقما غاب 20 عاما

نجح الأرجنتيني باولو جازانيجا، حارس توتنهام، في تحقيق رقم مميز بعد فوز فريقه على آرسنال 2/0، في ملعب الإمارات في ربع النهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن جازانيجا أصبح أول حارس لتوتنهام يخرج بشباك نظيفة من ملعب آرسنال في كل البطولات منذ نوفمبر 1998.





وقالت الشبكة أن آخر حارس حقق هذا الرقم هو إسبن باردسن على ملعب هايبري.



