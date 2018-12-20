حارس توتنهام يحقق رقما غاب 20 عاما
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 07:20 ص
نجح الأرجنتيني باولو جازانيجا، حارس توتنهام، في تحقيق رقم مميز بعد فوز فريقه على آرسنال 2/0، في ملعب الإمارات في ربع النهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن جازانيجا أصبح أول حارس لتوتنهام يخرج بشباك نظيفة من ملعب آرسنال في كل البطولات منذ نوفمبر 1998.
وقالت الشبكة أن آخر حارس حقق هذا الرقم هو إسبن باردسن على ملعب هايبري.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرعة نصف نهائي بطولة كأس الكابيتال وان "كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم".
وجاءت القرعة كالتالي:
تشيلسي أمام توتنهام، مانشستر سيتي أمام بيرتون.
وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الغالي والثمين على ضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزي.
ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه إيدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
وتمكن فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، من تحقيق فوز ثمين، عبى حساب فريق أرسنال، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كابيتال وان.
جاء هدف السبيرز الأول عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 20 ، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 59.
بهذا الفوز الغالي، يتأهل توتنهام إلى نصف نهائي بطولة كابيتال وان، ويودع أرسنال البطولة.
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