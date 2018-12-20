قائمة هدافي الإسماعيلي في البطولات الإفريقية

واستطاع الإسماعيلى أن يقطع شوطًا للتأهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، عندما فاز على القطن فى لقاء الذهاب الذى أقيم مساء الأحد الماضى بهدفين نظيفين.



