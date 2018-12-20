قائمة هدافي الإسماعيلي في البطولات الإفريقية
نستعرض لكم قائمة هدافين النادى الاسماعيلى
منذ مشاركة الفريق فى البطولات الأفريقية المختلفة.
وجاءت قائمة هدافى الدراويش على النحو التالى
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– محمد محسن أبو جريشة ” 19 هدفًا ” هداف
الإسماعيلى التاريخى
– على أبو جريشة ” 13 هدفًا ” هداف الإسماعيلى
بدورى أبطال أفريقيا
– جون أوتاكا ” 11 هدفًا ” هداف الإسماعيلى
فى كأس الاتحاد الأفريقى
– سيد عبد الرازق بازوكا ” 10 أهداف ”
– عبد الرحمن تراورى ” 9 أهداف ”
– محمد بركات ” 7 أهداف ”
– محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص وعمر جمال
” 6 أهداف ”
– أحمد العجوز وأحمد فتحى ” 5 أهداف ”
– أميرو وياسر عزت وعصام عبد العال وأحمد
سمير فرج وحسنى عبد ربه وسيد معوض ” 4 أهداف ”
– الحملاوى وإسماعيل حفنى وأسامه خليل ومحمد
حازم ورضا سيكا وحمام إبراهيم وعماد النحاس وأحمد خيرى ” 3 أهداف ”
– عبد العزيز هنداوى وعماد سليمان وفوزى
جمال ومحمد فكرى الصغير وطارق فهيم ومجدى الصياد وممادوكيتا وعمرو فهيم ويوسف جمال
وعبد الله السعيد ومعتصم سالم وأحمد على وجون آنطوى ” هدفين ”
– عبد الرحمن أنوس وطه بصرى وفاروق السيد وأمين دابو ومرسى السنارى وحميدو وحمدى نوح وخالد القماش وحماده الرومى وعاطف عبد العزيز وأدهم السلحدر وأيمن رجب وعطيه صابر وجاباتىوجودوين وعبد الله الشحات وإسلام الشاطر وخالد بيبو وسعد عبد الباقى وعبد الحميد بسيونى وعمرو الدسوقى وروبرت أكورى وجورج سلينو ومحمد عبد الواحد ومحمد فضل ومصطفى كريم وإبراهيم حسن وطارق طه وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ” هدف “.