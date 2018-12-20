21 مليونا و250 ألف جنيه بعد 17 أسبوعا عرضا لفيلم الكويسين
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 06:59 ص
الفجر الفني
حصد فيلم "الكويسين" إيرادات وصلت إلى 21 مليونًا و250 ألفا، وذلك بعد 17 أسابيع على عرضه.
"الكويسين" بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وحسين فهمى وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.
تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة "كويس" نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى.
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