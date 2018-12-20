عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على الزمالك في صفقة الموسم

يرغب مسؤولو النادي الأهلي في حسم مسألة التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفريق السابق ووست بروميتش الانجليزي الحالي بعد تدخل الزمالك في الصفقة.

وتدخل الزمالك في صفقة أحمد حجازى رغم أن اللاعب يرفض فكرة العودة للدورى المصرى فى الوقت الحالى لكن الأبيض يسعى تدخل لإغراءه بمبالغ مالية كبيرة للموافقة على الانتقال إليه.

وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مكثفة مع مدافع وست بروميتش مؤكدين الاستعداد لسداد نفس المقابل المادى المعروض من الزمالك لضمه حال أراد العودة للدورى المصرى .

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى حيلة ذكية في التفاوض مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فيي يناير.





وكشف مصدر موثوق بنادي الزمالك أن القلعة البيضاء لم تدخل في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق من الأساس وأنما يرغب مسؤلي الزمالك تسريب هذه الأنباء حتى يكون ورقة للضغط الإعلامي على الأهلي في التفاوض مع حجازي.





ولم يخرج أي مسؤل رسمي في نادي الزمالك بنفي التفاوض مع حجازي واكتفوا بالتعليق على أن باب الزمالك مفتوح أمام ضم أي لاعب وهي السياسة التي كان يتبعها الأهلي من قبل.





يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض أحمد حجازي العودة من جديد للدوري المصري سواء لفريق الأهلي أو الزمالك ويرغب اللاعب نفسه في البقاء بالدوري الإنجليزي، وتأجيله فكرة العودة إلى مصر إلى المواسم القادمة رغم مشاركته مع وست بروميتش في دوري الدرجة الثانية.