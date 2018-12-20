شاهد.. فتيات اقتحمن مهنة ميكانيكا السيارات



وقالت "دنيا أشرف"، إنها تخرجت من معهد فني صناعي، قسم سيارات، وتعمل مدربة ميكانيكا عملي، ودخلت في مسابقة للميكانيكا ثم عملت كمدربة، لافتة إلى أنها تفوقت في هذا المجال، وجاءت لها منحة في مجمع الصناعة.



وأكدت أن عملها هو تدريب طلاب معهد الدراسات التقنية، لافتة إلى أنها تعلمت القوة من هذه المهنة، وتخطي الحواجز التي تواجهها، موضحة أن أهلها قلقوا عليها في البداية ولكنهم ارتضوا بذلك فيما بعد.



وشددت على أن الفنيين مهمين جدا في نهضة البلاد، مثل ألمانيا، مؤكدة أن الفنيين مطلوبين في الأسواق أكثر من خريجي الكليات، ومجمع خدمة الصناعة يُخرج الطلاب مؤهلين للعمل في الخارج.



وأعربت عن أمنيتها في أن يكون لديها مركز صيانة خاص بها.



أما أميرة عصام، فقد قالت إنها التحقت بالمعهد، وعلمت أن الدراسة عملية، لافتة إلى أنه يمنحها فرصة للتدريب في شركات عالمية.



وأشارت إلى أنها رغبت في الالتحاق بمجال ميكانيكا السيارات، وتعلمت من الفنيين الموجودين في المجمع، وتعلمت هذه المهنة في ثلاثة أسابيع، مشددة على أنها تحب العمل في هذا المجال، و"مفيش حاجة اسمها دي بتاعة صبيان بس".









عرض برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، وتقدمه وفاء طولان، تقريرًا عن مجموعة من الفتيات اقتحمن مهن الرجال في ميكانيكا السيارات و"الخراطة".