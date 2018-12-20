2 مليون جنيه إيرادات كدبة بيضا في 9 أسابيع عرض

حقق فيلم "كدبة بيضا"، إيرادات بلغت مليونًا و810 آلاف جنيه بعد عرضه 9 أسابيع، وحقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات ضعيفة جدًا لم تتخطَ ألف جنيه.





"كدبة بيضا" فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك، وإنتاج "إيبلا مصر للإنتاج السينمائي".





والمخرجة نور أرناؤوط هى صاحبة فكرة الفيلم، حيث كتبتها باللغة الإنجليزية وجلست مع السيناريست المصري لؤي السيد الذي كتب السيناريو والحوار باللهجة المصرية.



