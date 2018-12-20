شاهد.. قصة "صابرين" ضحية العنف الأسري على يد والدتها



وقالت الفتاة في لقاء مع البرنامج إن والدتها رفضت استخراج شهادة ميلاد لها، وكانت تخبئها من الناس، وتضربها بأي شيء في يدها، ووتسكب على رأسها مياة سخنة.



وأجرى البرنامج مواجهة بين الفتاة وزوج أمها الذي رفض التعرف عليها، وقال إنه لا يعرفها، ورفض التصوير مع البرنامج.



هذا، وقال أحد الجيران إن هذه الفتاة هي نجلتها ووالدتها هي التي تسببت لها في الإصابات التي تعرضت لها، ورآى والدتها وهي تضربها في أحد المرات.



كان البرنامج قد ناقش قضية العنف الموجود في الأسر المصرية، والمدارس، والشوارع.



ولفت التقرير إلى أن العنف لا يتوقف على سن معين، أو جنس بعينه، موضحا أن 75% من أطفال العالم يتعرضون للعنف الأسري، أي حوالي 1.7 مليار طفل، وهذا ما يحولهم إلى مرتكبي جرائم، وشخصيات عدوانية فيما بعد.



وكشف التقرير أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري في مصر حوالي 75% أيضا، لافتا إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تلقى 2284 بلاغًا عن العنف ضد الأطفال خلال عامي 2016 - 2017، و155 ضحية للعنف المدرسي سواء بالضرب أو الإهانة، أو التوبيخ.













عرض برنامج "المهمة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتقدمه منى عراقي، قصة فتاة تدعى "صابرين"، 24 سنة، ضحية العنف الأسري من والدتها.