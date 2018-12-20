محمود فتح الله: الزمالك لم يلتزم بسداد مستحقاتي المتأخرة

أكد محمود فتح الله لاعب النجوم أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك حتى الآن.





وقال فتح الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « حصلت على مليوني جنيه ويتبقى لي الحصول على 4 مليون جنيه إلا أن إدارة الزمالك لم تلتزم بسداد باقي المستحقات»

وأضاف: « يوم الاثنين المقبل أتوجه لاتحاد الكرة لمقابلة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لمعرفة مصير مستحقاتي المتأخرة»





وشهد نادي الزمالك الأربعاء العديد من الأحداث الساخنة التي كان أبرزها تلقي مسؤلي الزمالك السيرة الذاتية للمهاجم الغاني إيمانويل بواتينج للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير المقبل .





ويستعرض " الفجر الرياضي" أهم أخبار الزمالك الأربعاء على النحو التالي:

*عاجل.. "بواتينج" معروض على الزمالك

عرض تامر النحاس وكيل اللاعبين على مسئولي نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل بواتينج لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويلعب بواتينج في نادي ليفانتي الاسباني ويبلغ من العمر 22 سنة.

وخاض بواتينج 13 مباراة مباراة مع ليفانتي منذ بداية الموسم الجاري وسجل معهم هدف واحد.

وتمكن صعوبة الصفقة في المطالب المالية للصفقة ورغبة اللاعب في الحصول على مليوني يورو بخلاف ما سيحصل عليه نادي ليفانتي نفسه.





*الزمالك يلجأ إلى حيلة ذكية للتفاوض مع أحمد حجازي

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى حيلة ذكية في التفاوض مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فيي يناير.

وكشف مصدر موثوق بنادي الزمالك أن القلعة البيضاء لم تدخل في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق من الأساس وأنما يرغب مسؤلي الزمالك تسريب هذه الأنباء حتى يكون ورقة للضغط الإعلامي على الأهلي في التفاوض مع حجازي.

ولم يخرج أي مسؤل رسمي في نادي الزمالك بنفي التفاوض مع حجازي واكتفوا بالتعليق على أن باب الزمالك مفتوح أمام ضم أي لاعب وهي السياسة التي كان يتبعها الأهلي من قبل.





*مفاجأة.. ساحر الزمالك معروض على المصري

عرض تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على الأخير فكرة التعاقد مع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب مسئولو المصري في ضم أكثر من لاعب زملكاوي وعلى رأسهم دونجا وأحمد مدبولي وسط خروجهما من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وينتظر مسئولو الزمالك العودة من رحلة تشاد عقب خوض مباراة القطن في إياب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية لحسم ملف الراحلين بشكل نهائي.