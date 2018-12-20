مي كساب تفجر مفاجأة لجمهورها

أكدت الفنانة مى كساب، أنها ستنتهى من إعداد ألبومها الجديد الذى سيطرح مطلع العام المقبل 2019، موضحة أنه مكثت طوال الأربعة سنوات الماضية فى إعداده.





وكتبت: "أنا هانام وأنا فرحانة جدا النهارده ألف حمد وشكر لله فاضلى أغنية واحدة وأخلص الألبوم اللى بقالنا 4 سنين بنشتغل فيه، حاسة إحساس حلو قوى بقالى سنين ما حستهوش ومتفائلة جدا وحاسة إن ربنا هيكتبلنا النجاح والتوفيق على أد تعبنا".





وأضافت: "بشكر من قلبى كل الناس اللى وقفت معانا عشان نخلص الألبوم ده شعراء وملحنين وعازفين ومهندسى الصوت وطبعا أخويا محمد حسين اللي طول الوقت بيساعدني ورامز سليمان الجدع وهانى عزيز المحترم اللى قدمولى كل الدعم عشان أخلص الألبوم".





واختتمت قائلة:"وفِى النهاية جوزي حبييي بحبك حب كبير قوى ربنا وحده اللى عالم انت جوايا ازاي فرحانة بيك وليك ربنا يخليك لينا ودايما ضهر وسند ليه ألبومي كله توزيع موسيقي ورؤية فنيه اوكا يارب أدينا على أد تعبنا أنا لسه هنا قريبًا بالأسواق 2019".





يذكر أن الفنانة مى كساب، تحضر لفيلم كوميدى جديد بعنوان "الطيب والشرس واللعوب" مع المخرج رامى رزق الله ويشاركها البطولة كل من أحمد فتحى ومحمد سلام وبيومى فؤاد وطارق الإبيارى ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.



