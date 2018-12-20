عامر حسين: فرص مصر في استضافة أمم افريقيا 2019 كبيرة
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:46 ص
الفجر الرياضي
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن فرص مصر في استضافة أمم أفريقيا2019 كبيرة للغاية.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة
كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تقدمت بتصور كامل لرئيس
اتحاد الكرة هاني أبو ريدة فيما يخص ملاعب وأماكن الإقامة للمنتخبات المشاركة في أمم
افريقيا«
وأضاف: « استضافة مصر لأمم إفريقيا
2019 لن يؤدي لإلغاء الدوري كما ردد البعض»
مسؤول سابق بالكاف يفجر مفاجأة عن
استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا 2019
أكد عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019.
وقال "شاهين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019".
وأضاف: " إستضافة جنوب إفريقيا لبطولة أمم إفريقيا 2019 لن تكون سهلة، خاصة وأن لا يوجد هناك تناغم وتنسيق بين الحكومة وباقي القطاعات، بعكس الترابط والدعم الموجود من جانب الحكومة المصرية لملف تنظيم البطولة القارية".
وتابع: " مصر الدولة الوحيدة القادرة على استضافة بطولة قارية تضم 24 منتخبًا".
وواصل: " الملاعب في مصر أكثر من ممتازة، كما أن الاستعانة بشركة "استادات" سوف يساعد كثيرًا على تغيير الأوضاع داخل مصر بخصوص الملاعب".
وأردف: " الاتحاد المصري بخبرة مسؤوليه في إتحاد الكرة أجبر الاتحاد الإفريقي علي اللجوء له لمساعدته والاستعانة بهذه الخبرات ومن هنا أصبحنا نحقق الكثير من المكاسب".
أما بخصوص تسويق البطولة والأرباح المتوقعة قال: " الإتحاد الإفريقي قرر زيادة عدد منتخبات بطولة أمم إفريقيا ولكنه لم يزيد عدد الرعاة، وذلك لن يساعدة على تحقيق مكاسب ومداخيل إضافية كما يعتقد البعض".
وأتم: " تسويق بطولة إفريقية أمر صعب للغاية، والإتحاد الإفريقي لن يحقق طفرة في المداخيل والمكاسب المتوقعة من بطولة أمم إفريقيا 2019".