عامر حسين: فرص مصر في استضافة أمم افريقيا 2019 كبيرة

أكد عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019.





وقال "شاهين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019".





وأضاف: " إستضافة جنوب إفريقيا لبطولة أمم إفريقيا 2019 لن تكون سهلة، خاصة وأن لا يوجد هناك تناغم وتنسيق بين الحكومة وباقي القطاعات، بعكس الترابط والدعم الموجود من جانب الحكومة المصرية لملف تنظيم البطولة القارية".





وتابع: " مصر الدولة الوحيدة القادرة على استضافة بطولة قارية تضم 24 منتخبًا".





وواصل: " الملاعب في مصر أكثر من ممتازة، كما أن الاستعانة بشركة "استادات" سوف يساعد كثيرًا على تغيير الأوضاع داخل مصر بخصوص الملاعب".





وأردف: " الاتحاد المصري بخبرة مسؤوليه في إتحاد الكرة أجبر الاتحاد الإفريقي علي اللجوء له لمساعدته والاستعانة بهذه الخبرات ومن هنا أصبحنا نحقق الكثير من المكاسب".





أما بخصوص تسويق البطولة والأرباح المتوقعة قال: " الإتحاد الإفريقي قرر زيادة عدد منتخبات بطولة أمم إفريقيا ولكنه لم يزيد عدد الرعاة، وذلك لن يساعدة على تحقيق مكاسب ومداخيل إضافية كما يعتقد البعض".





وأتم: " تسويق بطولة إفريقية أمر صعب للغاية، والإتحاد الإفريقي لن يحقق طفرة في المداخيل والمكاسب المتوقعة من بطولة أمم إفريقيا 2019".



