مصطفى يونس: هذه رسالتي لـ"الخطيب" وغير راض عن مجلس الأهلي





أكد مصطفى يونس نجم الأهلي و الكرة المصرية السابق والمدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، عدم رضاه عن أداء المجلس الحالي للأهلي برئاسة محمود الخطيب





وقال "يونس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " الأهلي يمر حاليًا بحالة من التخبط والعشوائية، وغير راض تمامًا عن أداء المجلس الحالي".





وأضاف: " الخطيب وحده يتحمل ما يحدث داخل الأهلي، وذلك يمثل عبء كبير عليه وعلي صحته..ولكنه يعشق الأهلي".





وأشاد "يونس" بقرار عودة سيد عبد الحفيظ لمنصبه كمديرًا للكرة بالأهلي وقال: " "حافظ شغله" ولا أعلم سبب رحيله في الفترة الماضية".





وأردف: تغييرات الأجهزة الفنية ليس من سمات النادي الأهلي..ولجنة الكرة دورها حل المشكلات فقط أما اختيار الصفقات يخص المدير الفني وحده".





ووجه "يونس" نصيحة لمحمود الخطيب قائلًا: "أنصح الخطيب بإختيار الأصلح والأنسب دائمًا لكافة المراكز داخل الأهلي، ورفقًا بصحته من أجل اسرته".



