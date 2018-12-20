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مصطفى يونس: هذه رسالتي لـ"الخطيب" وغير راض عن مجلس الأهلي

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:26 ص
مصطفى يونس: هذه رسالتي لـالخطيب وغير راض عن مجلس الأهلي
الخطيب
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علاء خليف
 

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي و الكرة المصرية السابق والمدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، عدم رضاه عن أداء المجلس الحالي للأهلي برئاسة محمود الخطيب

وقال "يونس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " الأهلي يمر حاليًا بحالة من التخبط والعشوائية، وغير راض تمامًا عن أداء المجلس الحالي".

وأضاف: " الخطيب وحده يتحمل ما يحدث داخل الأهلي، وذلك يمثل عبء كبير عليه وعلي صحته..ولكنه يعشق الأهلي".

وأشاد "يونس" بقرار عودة سيد عبد الحفيظ لمنصبه كمديرًا للكرة بالأهلي وقال: " "حافظ شغله" ولا أعلم سبب رحيله في الفترة الماضية".

وأردف: تغييرات الأجهزة الفنية ليس من سمات النادي الأهلي..ولجنة الكرة دورها حل المشكلات فقط أما اختيار الصفقات يخص المدير الفني وحده".

ووجه "يونس" نصيحة لمحمود الخطيب قائلًا: "أنصح الخطيب بإختيار الأصلح والأنسب دائمًا لكافة المراكز داخل الأهلي، ورفقًا بصحته من أجل اسرته".

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