تعاون جديد بين أحمد شيبة وإيهاب توفيق.. تعرف على التفاصيل

يذكر أن شيبة يحيي غدا الخميس، حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة فى منطقة الدقي، حيث يقدم شيبة خلال الحفل عددا من أغانيه المتنوعة ومنها "أه لو لعبت يازهر" التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بل وساهمت فى نجوميته على الساحة الفنية.

ومن ناحية أخرى، يشارك شيبة فى الأغنية الدعائية لمسلسل السر التى تحمل اسم "اتقل اتكيف" وهى كلمات أحمد على موسى، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أشرف البرنس.

وكان الفنان إيهاب توفيق، روى أحد المواقف الطريفة التي تعرض لها في بداية مشواره الفني، قائلًا إنه كان ذاهبًا إلى فريق الملحن حميد الشاعري، ليتعرف عليه هو وفرقته وينضم إليهم برفقة مدير إنتاج إحدى شركات الإنتاج.





وأضاف توفيق، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "أول ما رُحت الشركة كان فيه أكتر من 20 واحد جوه البروفة، لكن لمّا غنيت لقيت الناس كلها سابتني ومشيت، كان مقلب عاملينه فيَّا عشان يكسروا حاجز الكسوف والخوف اللي عندي".





وتألق توفيق في غناء أغنية "ولا عمري"، من ألحان حميد الشاعري.

وكان آخر أعمال أحمد شيبة ديو غنائى جمعه بالفنان هانى عادل، وكان هذا الديو هو الكليب الغنائى الدعائى لفيلم "كارما"، هو من بطولة عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، زينة، وفاء عامر، ماجد المصرى، دلال عبد العزيز، وسارة نخلة، ومصطفى درويش، يسرا المسعودى، من تأليف وإخراج خالد يوسف.