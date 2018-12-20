البطولة العربية للأندية البطلة: التعادل يحسم مواجهة سبورتينغ المكنين والعربي القطري





تعادل سبورتينغ المكنين ثالث ممثل لكرة اليد التونسية في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية للأندية الأبطال مع العربي القطري 25-25 في لقاء الجولة الاول للمجموعة الثانية الذي اقيم مساء اليوم الاربعاء في صفاقس.

وكان الترجي التونسي حقق بداية موفقة بانتصاره على اتحاد ورقلة الجزائري بنتيجة 23 مقابل 21 لحساب نفس المجموعة.

كما فاز نادي ساقية الزيت منظم البطولة من 19 ا لى 29 ديسمبر في لقاءه الاول على أمل سكيكدة الجزائري بصعوبة (24-23) لحساب المجموعة الاولى.

وزعت الفرق العشرة المشاركة الى مجموعتين. تتركب المجموعة الاولى من نادي ساقية الزيت والاتحاد الليبي والسالمية الكويتي والخليج السعودي وأمل سكيكدة الجزائري والمجموعة الثانية من الترجي التونسي والعربي القطري والكويت الكويتي وسبورتينغ المكنين التونسي واتحاد ورقلة الجزائري.

