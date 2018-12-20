الطبوبي يدعو رئيس الجمهورية إلى التّدخل







استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس الأربعاء نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في قصر قرطاج.

وأفاد الطبّوبي أن اللّقاء تناول الأوضاع الاجتماعية الرّاهنة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، حيث تمّ التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحاليّة.

وأوضح أنّه لا اختلاف حول الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، متابعا ' الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم ولا يمكن أن نقف عند التشخيص لابد من إيجاد حلول.. هناك أولويات ووضع اجتماعي محتقن مع تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية في تونس..'

كما تطرق إلى إضراب الوظيفة العمومية المقرر بتاريخ 17 جانفي 2019، قائلا 'لابد لرئاسة الجمهورية أن تتدخل بثقلها لإيجاد الحلول لأننا تحكّمنا في إضراب 22 نوفمبر ولكن هذا استحقاق اجتماعي سواء كان في الوظيفة العمومية أو في بعض القطاعات الأخرى التي تشهد تحركات ولابد من حلول..'

وشدّد أمين عام الاتّحاد على ضرورة تضافر جميع الجهود، محمّلا كل الأطراف مسؤولياتها الوطنية من أجل إنقاذ تونس وتنقية المناخات الاجتماعية، على حد تعبيره.

