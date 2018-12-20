حمة الهمامي: ''يا عمال العالم اتحدوا" ستبقى شعارنا





أكّد حمة الهمامي في كلمة ألقاها في إفتتاح المؤتمر الخامس لحزب العمال أنّ الحزب سيبقى مدافعا دوما عن الاشتراكية وسيبقى منحازا إلى العمال والمعطلين، مذكّرا بالمرجعية الاشتراكية والشيوعية للحزب.

وأضاف الهمامي أنّ عبارة ''يا عمال العالم اتحدوا" ستبقى شعارا للحزب، داعيا إلى ضرورة الإتحاد للتخلص من جحيم الرأسمالية حتى تتهاوى وتسقط شريطة أن تستفيد الطبقة العاملة من تجاربها وفشلها السابق، وفق تصريحه.

ويذكر أن حزب العمال قرر في مؤتمره الرابع حذف لفظ ''الشيوعي'' من تسمية الحزب، وهو ما أثار جدلا واسعا حول تذبذب هوية الحزب أمام اكتساح حزب ذو مرجعية دينية الساحة السياسية وسيطرته على نتائج الانتخابات.

