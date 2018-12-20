الناطق باسم الداخلية ينفي ما راج حول محاولة الإرهابيين قتل شقيقة الغزلاني





نفى الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ما راج حول تحول عناصر إرهابية إلى منزل عائلة الشهيدين خالد وسعيد الغزلاني من أجل تهديد شقيقتهما بالقتل قبل جنازة خالد الغزلاني أو أثناءها أو بعدها.

و أوضح العميد الزعق في التصريح ذاته أن قوة أمنية وعسكرية مشتركة تؤمن التجمعات السكانية المتواجدة على مقربة من الجبال.

