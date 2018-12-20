غدًا.. محافظ القاهرة و3 وزراء يفتتحون "شارع 306" في مصر الجديدة

يشارك كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، غدًا الجمعة، في افتتاح مشروع شارع 306 التابع لصندوق تحيا مصر بشارع المفتشين بمصر الجديدة.





ويعد شارع 306 هو نموذج آخر لمشروع شارع مصر لتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل لهم، وخطوة هامة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها.





وتبنى صندوق تحيا مصر، التكفل بالتمويل اللازم للمشروع مع تعميمه على كافة المحافظات، وإطلاق اسم شارع 306 على المشروع.