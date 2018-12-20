أستاذ مصري بـ"فيينا" يوضح طريقة تطوير التعليم



وأضاف "المتبولي"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن الأستاذ هو المسئول أن تكون المادة الخاصة به لها علاقة بالمجتمع، في الخارج، معقبا: "زي أنا المسئول الوحيد عن الثروة السمكية في فيينا".



وتابع رئيس قسم طب وأمراض الأسماك، أنه لا يوجد مكان في العالم يقول للأستاذ الجامعي ماذا يفعل، لأنه هو المسئول عن المادة ويتم محاسبته كل عام.



وشدد على أنه هو من يختار فريق العمل الذي يعمل معه، بالإضافة للفنيين الذين يعملون معه في المعامل، مشددا على أنه يأتي بالتمويل العلمي ولكنه لا يتقاضى أي شيء زيادة عن راتبه.



كان "المتبولي"، قد شارك في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذي افتتحته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وألقت فيه كلمة رحبت فيها بوزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.

قال منصور المتبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بكلية الطب البيطرى فيينا بالنمسا، إن طرق التعليم التقليدية بالمحاضرات لم تعد موجودة، والأستاذ حاليا هو من يطور المادة التعليمية.