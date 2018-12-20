"المهمة": 75% من أطفال مصر يتعرضون للعنف الأسري



ولفت التقرير إلى أن العنف لا يتوقف على سن معين، أو جنس بعينه، موضحا أن 75% من أطفال العالم يتعرضون للعنف الأسري، أي حوالي 1.7 مليار طفل، وهذا ما يحولهم إلى مرتكبي جرائم، وشخصيات عدوانية فيما بعد.



وكشف التقرير عن أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري في مصر حوالي 75% أيضا، لافتا إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تلقى 2284 بلاغًا عن العنف ضد الأطفال خلال عامي 2016 - 2017، بالإضافة إلى 155 ضحية للعنف المدرسي سواء بالضرب أو الإهانة، أو التوبيخ.



وعلقت "عراقي"، على التقرير وقالت: "أي ست فينا لو وقعت تحت ايد دكتور نفسي هتجيبله اكتئاب، وتخليه يقوم يموت نفسه من كم الحزن اللي فينا"،مضيفة: "إلى كل أم متعصبة.. أهدي.. سيبي الشبشب.. وخدي نفس".

عرض برنامج "المهمة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتقدمه منى عراقي، تقريرًا بالأرقام عن حجم العنف الموجود في الأسر المصرية، والمدارس، والشوارع.