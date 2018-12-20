عماد حمدي يكتب التاريخ مع الإسماعيلي

استطاع عماد حمدى لاعب خط وسط الإسماعيلى، أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه خلال مشاركته مع الفريق فى البطولات الأفريقية هذا الموسم عن طريق بوابة دورى الأبطال.





حيث نجح اللاعب في احراز الهدف الـ 200 للدراويش في البطولات الأفريقية، في مرمى لو ميساجير دى نجوزى البوروندى في إياب الدور التمهيدى الأول بالمسابقة التى أقيمت يوم 5 ديسمبر الجارى على ملعب الإسماعيلية.





ولكن لن ننسى الأهداف المميزة بينهم، وذلك على النحو التالى ..





الهدف الـ 1 .. ” على أبو جريشة ” فى مرمى التحدى الليبى

الهدف الـ 10 .. ” على أبو جريشة ” فى مرمى جورماهيا الكينى

الهدف الـ 20 .. ” على أبو جريشة ” فى مرمى الانجلبير بطل زائير

الهدف الـ 30 .. ” سيد عبد الرازق بازوكا ” فى مرمى أشانتى كوتوكو الغانى

الهدف الـ 40 .. ” أسامه خليل فى مرمى أهلى بنى غازى الليبى

الهدف الـ 50 .. ” حماده الرومىفى مرمى اف سىكمالو بطل زائير

الهدف الـ 60 .. ” أدهم السلحدر ” فى مرمى الأفريقى التونسى

الهدف الـ 70 .. ” عصام عبد العال ” فى مرمى سانت برويز بطل جزيرة رينيون

الهدف الـ 80 .. ” طارق فهيم ” فى مرمى المحلة الليبى

الهدف الـ 90 .. ” محمد بركات ” فى مرمى حى العرب السودانى

الهدف الـ 100 .. ” ممادو كيتا ” فى مرمى أسيك أبيدجان الأيفوارى

الهدف الـ 110 .. ” جون أوتاكا ” فى مرمى ماثارى يونايتد الكينى

الهدف الـ 120 ..”عبد الرحمن تراورى “فى مرمى بورت لويس بطل موريشيوس

الهدف الـ 130 .. ” محمد محسن أبو جريشة ” فى مرمى سيمباالتنزانى

الهدف الـ 140 .. ” محمد محسن أبو جريشة ” فى مرمى الترجى التونسى

الهدف الـ 150 .. ” محمد حمص ” فى مرمى المقاولون العرب المصرى

الهدف الـ 160 .. ” عمر جمال ” فى مرمى اجيسيا بطل مدغشقر

الهدف الـ 170 .. ” أحمد سمير فرج ” فى مرمى الوداد المغربى

الهدف الـ 180 .. “أحمد سمير فرج” فى مرمى ستاد تامبونايز بطل جزيرة رينيون

الهدف الـ 190 .. ” معتصم سالم ” فى مرمى الأهلى المصرى





الهدف الـ 200 .. ” عماد حمدى ” فى مرمى لو ميساجير دى نجوزى البوروندى



