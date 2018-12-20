الإسماعيلي: الجميع على قلب رجل واحد للنهوض بالنادي

أكد المهندس خالد فرو نائب رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن مجلس الإدارة بجميع أعضاؤه يعمل بشكل مكثف للنهوض بالنادى الإسماعيلى فى كافة الأصعدة الإدارية والفنية .





أضاف ” فرو ” أن الجميع على قلب رجلآ واحد نافيآ الشائعات التى إنتشرت فى الآونة الأخيرة بوجود خلافات بين أعضاء مجلس إدارة مؤكدآ أن مثل تلك الشائعات هدفها نشر الفتن ومحاولة ضرب الاستقرار الذى يشهده النادى منذ تولى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان زمام الأمور.





وشدد على أن مجلس الإدارة بالتعاون مع اللجنة الفنية قد قاربوا على الإنتهاء من صفقات الفريق الشتوية والتى ستمثل إضافة كبيرة لفريق الكرة وقادرة على صنع الفارق داخل المستطيل الأخضر .





واختتم نائب رئيس مجلس الإدارة حديثه بمناشدة جماهير النادى الواعية بالإلتفاف حول ناديهم ومجلس إدارته وعدم الاستماع الى الشائعات الخبيثة التى تتردد قبل أى مباراة هامة للفريق ، فى النهاية أؤكد مقولة رئيس النادى المهندس إبراهيم عثمان أن تلك الأفعال لا تخرج الا من ” قلة مأجورة ” لا يهمها مصلحة النادى الإسماعيلى بل تستهدف بعض المصالح الشخصية و أن مجلس الإدارة بالتعاون مع الجماهير الواعية لن يسمح لهؤلاء بتحقيق مطامعهم .