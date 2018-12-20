اللاوندي: هذا ما سيفعله السيسي عند رئاسة الاتحاد الإفريقي



وأضاف "اللاوندي"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن أفريقيا ليست بعيدة عن اهتمامات الرئيس، ووظف علاقاته الطيبة مع دول أوروبا، لخدمة القارة الإفريقية.



وتابع خبير العلاقات الدولية، أن السيسي عندما يترأس الاتحاد الأفريقي سينقل تجربة مصر، خاصة في مكافحة الإرهاب للدول الأفريقية، لأنه يرى أن الإرهاب آفة عالمية، وليس في الشرق الأوسط فقط.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.



وشارك الرئيس خلال الزيارة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث جاءت مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



كما شهدت الزيارة عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذهب إلى منتدى أوروبا - أفريقيا، وهو يعلم كل كبيرة وصغيرة في القارة السمراء.