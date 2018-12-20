الإعلان الجديد لفيلم الأنيمشن The Secret Life of Pets 2

نشرت شركة Universal الإعلان التشويقي الثاني الرسمى للجزء الثانى من فيلم The Secret Life of Pets 2، المقرر طرحه 7 يونيو من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.





فيلم The Secret Life of Pets 2 باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفي، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبي موينيهان، كايلي هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.





وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.



كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد للفيلم العائلي “Secret Life of Pets 2” متابعة-سنيار: أصدرت “يونيفرسال بيكتشرز” إعلانًا جديدًا عن النسخة القادمة من مغامرة عائلة الرسوم المتحركة لعام 2016، “The Secret Life of Pets 2” التي تسلط الضوء على القط “Snowball” في منزله الجديد حيث يتحول إلى بطل خارق من صاحبه الجديد.

ومن بين نجوم فريق الفيلم الذين عادوا من الفيلم الأول: كيفن هارت، وإريك ستونستريت، وجيني سليت، وإيلي كمبر، وبحيرة بيل، وهانيبال بريس، وبوبي موينيهان، ودانا كارفي.

وتشمل مجموعة الأصوات الجديدة هاريسون فورد، باتون أوسوالت، تيفاني Haddish، نيك كرول، وبيت هولمز.

حقق الفيلم الأول ما يزيد عن 875 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، ولكنه الفيلم الأعلى ربحًا من “Illumination Entertainment” وثاني أعلى إصدار من “Universal Studios” في شباك التذاكر المحلي.

الفيلم من إخراج كريس رينو، وتأليف براين لينش وسينكو بول وكين داوريو، وسيصل إلى دور العرض في 7 يونيو 2019.

















