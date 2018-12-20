الإسماعيلي: نتيجة 2-0 ليست مطمئنة أمام القطن.. و4 عوامل تزيد صعوبة اللقاء





أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمي بالنادي الإسماعيلي على صعوبة مواجهة الإياب أمام فريق القطن الكاميروني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال "الصغير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": "سنواجه 4 عوامل تزيد صعوبة مواجهة القطن الكاميروني وهي الجمهور وأرضية الملعب والحكام والأجواء المناخية الحارة والمختلفة عن الأجواء في مصر حاليًأ".





وأضاف: " قررنا السفر قبل المباراة بـ 5 أيام من أجل التأقلم على الأجواء المناخية".





وتابع: "المباراة صعبة ونتيجة 2-0 ليست مطمئنة ونواجه فريق كبير لديه خبرات إفريقية مميزة، ولكن لاعبي الاسماعيلي قادرين على العودة بتذكرة التأهل من الكاميرون، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونفرح جمهور الاسماعيلية بعد الاخفاق أمام الرجاء المغربي".





اما إبراهيم فارس رئيس بعثة الاسماعيلي قال: "القطن الكاميروني فريق قوي على أرضه والجهاز الفني يعلم ذلك جيدًا وسيضع الخطة المناسبة لمواجهته في مباراة الإياب وان شاء الله نعود بالانتصار والفرحة لجمهور الاسماعيلي ومصر كلها ان شاء الله".





وأتم: "مجلس إدارة الإسماعيلي يعمل بإخلاص كامل من أجل ابرام صفقات شتوية تليق بالنادي الإسماعيلي، وسيكون هناك دعم قوي في الفترة المقبلة سوف يسعد الجمهور".





إذاعة مباراة الإسماعيلي والقطن على "أون سبورت"





اتفق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع مسئولى الشركة الراعية للنادى، للتنسيق مع إدارة نادى القطن الكاميرون، لإذاعة لقاء الإياب بين الفريقين بدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بداية من يوم الثلاثاء بمدينة جاروا إستعدادًا لمواجهة فريق القطن، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الثانى بالبطولة الأفريقية.

حيث سيذاع اللقاء الذى سيقام يوم السبت المقبل على ملعب مدينة جاروا، على قناة أون سبورت الرياضية.

ويذكر أن الإسماعيلى فاز على القطن بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو، خلال لقاء الذهاب الذى أقيم مساء أمس الأحد على ملعب الإسماعيلية.





