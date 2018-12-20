إيهاب واصف: ارتفاع مبيعات الذهب في 2018 بنسبة 20%



وأضاف "واصف" في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه عاطف عبداللطيف، أن هذه الزيادة حدثت في الربع الثاني والثالث من العام 2018، بسبب انخفاض حالة التضخم في الأسواق، واستقرار سعر الدولار، الذي أدى لاستقرار سعر الذهب.



وتابع عضو مجلس الشعبة العامة لتجار الذهب، أن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمارية، جعل الناس يلجأون لشراء الذهب، خاصة مع هبوط البورصة في الفترة الأخيرة، حيث أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار في أي مكان في العالم.



وأشار إلى أن الطلب زاد على "عيار 18"، لأن سعره يفرق عن عيار 21 حوالي 91 جنيها، الأمر الذي يشجع على شراؤه، بالإضافة إلى أنه بالنسبة للصناعة فإن تشكيل "عيار 18" أسهل من "عيار 21"، الأمر الذي يتيح وجود تشكيلة كبيرة منه.



وأكد أن السبب الرئيسي في شراء الذهب هو الزواج والخطوبات، حيث تصل نسبة شراء الذهب في هذه الحالة إلى 65% من سوق بيع الذهب، مشددا على أن استقرار السوق شجع الناس على شراء الذهب.



قال إيهاب واصف، عضو مجلس الشعبة العامة لتجار الذهب، إن هناك ارتفاع في مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 20%، لافتا إلى أن هذه نسبة تقريبية حتى الآن وسيتم الإعلان عن هذا بصورة رسمية نهاية العام.