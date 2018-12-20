أمير عبد الحميد: أتمنى عودة تريزيجيه و"شناوي براميدز" موهوب

تمنى أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق عودة محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي للأهلي وأشاد بأحمد الشناوي حارس مرمى براميدز وأكد أنه موهوب.





وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أتمنى عودة تريزيجيه للأهلي لأنه يقدم مستوى رائع مع فريقه ".





وأضاف :"الحضري من أفضل الحراس الذين لعبت معهم بالإضافة لأحمد الشناوي وهو حارس موهوب وكنت اتعلم منه وأعطيه خبراتي".





واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " إكرامي ومحمد الشناوي وعامر عامر وأحمد عادل عبد المنعم من أفضل حراس المرمى في مصر حاليًا ".