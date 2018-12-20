رئيس المصري يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع إسلام عيسى





أوضح سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي عن حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم إسلام عيسي، نظرًا للعلاقة الطيبة التي تربط اللاعب بـ حسام حسن مدرب بيراميدز الحالي.





وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " إدارة المصري البورسعيدي لا تفكر على الإطلاق في التفريط في أي لاعب حاليًا نظرًا للحاجة لجهود جميع اللاعبين في المرحلة القادمة".





وأضاف: " إسلام عيسي خرج وصرح بأنه لا يوجد أي مفاوضات بينه و بيراميدز".





وتابع: " الأرقام الخيالية التي تتداول في الدوري المصري حاليًا بخصوص اسعار اللاعبين قد تؤثر على اللاعبين وتركيزهم خاصة وأن معظم اللاعبين لا زالت أعمارهم صغيرة".



