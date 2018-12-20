"لا يريد الذهاب للمدرسة".. أم تستدعي الشرطة لابنها خوفا على مستقبله

"ابني كسول، لا يريد النهوض من سريره، يرفض الذهاب للمدرسة"، هكذا قالت سيدة أمريكية، لقوات الشرطة عندما استدعتهم لإجبار ابنها للذهاب للمدرسة.





واستدعت السيدة قوات الشرطة، بسبب تقاعس نجلها في النهوض من سريره، ورفضه الذهاب إلى المدرسة دون أي مبرر، مؤكدة أنها فعلت ذلك لإنقاذ مستقبله- وفقًا لـ"روسيا اليوم".





واتصلت السيدة الغاضبة التي تسكن مع ابنها الوحيد في ولاية ميشيجان الأمريكية، بشرطة الطوارئ، لإنقاذ مستقبل ابنها المهدد بالطرد لتغيبه المتكرر عن المدرسة دون عذر شرعي- وفقا لقناة "فوكس نيوز".





ووصل أحد عناصر الشرطة، المسؤولين عن تأمين وحماية المدارس، إلى منزل السيدة، واصطحب الطالب الكسول إلى المدرسة بسيارة الشرطة وتحت رعايتها.





وأشارت السيدة، إلى أن نجلها كسول جدًا ولا أشعر بالندم تجاه ما فعلته وذلك حفاظًا على مستقبله، مؤكدة اتصالها بالشرطة التي اصطحبته للمدرسة.



