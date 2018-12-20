"اللاوندوي": السيسي صحح المعادلة مع الدول الأوروبية الاستعمارية

قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا يمكن أن تنقسم إلى قسمين، الأول هو العلاقات المصرية النمساوية، والثاني هو مشاركة السيسي في قمة أوروبا - أفريقيا.



وأضاف "اللاوندي"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن الرئيس دائم الاهتمام بأفريقيا باعتبارها القارة التي ننتمي إليها، وعندما كانت مصر عضوا غير دائم بمجلس الأمن كانت عن أفريقيا، كما أنها كانت عضو في مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، وهذا يؤكد الاهتمام المصري بأفريقيا، ثم مؤتمر شرم الشيخ مؤخرًا والذي ضم الشباب الأفريقي.



وتابع خبير العلاقات الدولية، أن إنشاء مشاريع ومصانع يجعل الشباب يعملون بها ولا يلجأون للهجرة التي تعتبر صداعًا في رأس أوروبا، موضحا أن مصر يوجد بها 5 مليون لاجيء ومهاجر كما قال الرئيس المصري.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي صحح المعادلة مع الدول الأوروبية الاستعمارية، وأصبح هناك شعور بالندية معها، وهناك استيراد وتصدير وتبادل تجاري، بدل من أن تنهل الدول الأوروبية خيرات الدول الأفريقية مجانا، وأصبحت القارة السمراء موجودة على خريطة العالم.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.



وشارك الرئيس خلال الزيارة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث جاءت مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



كما شهدت الزيارة عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.