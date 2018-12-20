أمير عبد الحميد: جلبيرتو ساهم في إتمام صفقة جيرالدو

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق أن جلبيرتو نجم الفريق السابق كان له دور كبير في إتمام صفقة جيرالدو.





وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " جيرالدو سيكون له دور كبير مع الأهلي وسيفيده في الدوري والكأس وجيلبرتو كان له دور كبير في إتمام الصفقة".





واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " من الطبيعي أن يركز حسين الشحات حاليا مع العين الذي يقدم معه مستوى مميز هذا الموسم".