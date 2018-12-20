تفاصيل دور ميرنا وليد في مسلسل "قيد عائلي"

بدأت الفنانة ميرنا وليد أمس الأول تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى"، بطريق مصر إسكندرية الصحراوى مع الفنان محمد رياض وصلاح عبد الله والفنانة الكبيرة ميرفت أمين.





وأكدت ميرنا أنها بدأت تصوير مشاهدها بمسلسل أمس الثلاثاء، مضيفة أنها تقدم شخصية "ماجدة" مصممة ألماظ وزوجها الفنان محمد رياض وتتعرض للعديد من المشاكل والضغوط التى تغير مجرى أحداث دورها.





مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.



