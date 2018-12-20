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"حلبية": المصري خاض معسكرات في "برج العرب" بـ 30 مليون جنيه

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
حلبية: المصري خاض معسكرات في برج العرب بـ 30 مليون جنيه
سمير حلبية
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علاء خليف
 

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي الحالي حقق عدة مكتسبات منذ توليه إدارة النادي.

وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا عدة مكتسبات منذ تولي رئاسة النادي البورسعيدي أبرزها عودة ملعب بورسعيد للمصري، وانشاء صالة مغطاة داخل النادي، بالإضافة لإنهاء مشاكل في الضرائب والكهرباء والمياه والملفات الإدارية".

وأضاف: "المصري خاض معسكرات على ملعب برج العرب لمدة 3 سنوات كاملة، تكاليف العام الواحد معسكرات فقط بلغ 10 مليون جنيه ولم نقصر".

وأردف: " المصري لم تتدهور نتائجه كما يردد البعض ونسير بنفس معدلات الموسم الماضي".

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