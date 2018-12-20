"حلبية": المصري خاض معسكرات في "برج العرب" بـ 30 مليون جنيه
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
علاء خليف
أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي الحالي حقق عدة مكتسبات منذ توليه إدارة النادي.
وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا عدة مكتسبات منذ تولي رئاسة النادي البورسعيدي أبرزها عودة ملعب بورسعيد للمصري، وانشاء صالة مغطاة داخل النادي، بالإضافة لإنهاء مشاكل في الضرائب والكهرباء والمياه والملفات الإدارية".
وأضاف: "المصري خاض معسكرات على ملعب برج العرب لمدة 3 سنوات كاملة، تكاليف العام الواحد معسكرات فقط بلغ 10 مليون جنيه ولم نقصر".
وأردف: " المصري لم تتدهور نتائجه كما يردد البعض ونسير بنفس معدلات الموسم الماضي".
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