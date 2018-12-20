"حلبية": المصري خاض معسكرات في "برج العرب" بـ 30 مليون جنيه





أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي الحالي حقق عدة مكتسبات منذ توليه إدارة النادي.





وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا عدة مكتسبات منذ تولي رئاسة النادي البورسعيدي أبرزها عودة ملعب بورسعيد للمصري، وانشاء صالة مغطاة داخل النادي، بالإضافة لإنهاء مشاكل في الضرائب والكهرباء والمياه والملفات الإدارية".





وأضاف: "المصري خاض معسكرات على ملعب برج العرب لمدة 3 سنوات كاملة، تكاليف العام الواحد معسكرات فقط بلغ 10 مليون جنيه ولم نقصر".





وأردف: " المصري لم تتدهور نتائجه كما يردد البعض ونسير بنفس معدلات الموسم الماضي".



