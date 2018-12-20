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رانيا فريد شوقي تحصل علي جائزة التميز في حفل "النايل دراما" وتخطف الأنظار بالأسود

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
رانيا فريد شوقي تحصل علي جائزة التميز في حفل النايل دراما وتخطف الأنظار بالأسود
رانيا فريد شوقي
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يارا أحمد
 
حصلت الفنانة رانيا فريد شوقي، علي جائزة التميز عن مسلسل ابو العروسة وايضا مسلسل عوالم خفية والذي تم عرضه موسم رمضان الماضي وذلك من قنوات النيل المتخصصة في حفل "النايل للدراما" باحدي الفنادق الكبري.

من أبرز الفنانين المشاركين بالحفل، محمد رمضان، سوسن بدر، إلهام شاهين، هاني ومزي، عمرو يوسف، محمد عادل، شيري عادل، حسن الرداد، هنا الزاهد، نجلاء بدر، دينا فؤاد، دينا، خالد سليم، سيد رجب، نرمين الفقي، ايهاب فهمي، هبة مجدي.
رانيا فريد شوقي تحصل علي جائزة التميز في حفل "النايل دراما" وتخطف الأنظار بالأسود
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