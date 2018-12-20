حمادة هلال يتألق في إحياء حفل "النايل دراما" وسط حضور نجوم الفن (صور)
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:52 ص
يارا أحمد - عبدالحافظ حمدي
تألق الفنان حمادة هلال، في إحياء حفل "النايل دراما" والذي تنظمه قنوات النيل المتخصصة بإحدي الفنادق الكبري، وقام بتقديم عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل من الحضور وطلب من المطربين الصعود علي المسرح وقاموا بتقديم جانا الهوا.
من أبرز الفنانين المشاركين بالحفل: "محمد رمضان، سوسن بدر، الهام شاهين، هاني ومزي، عمرو يوسف، محمد عادل، شيري عادل، حسن الرداد، هنا الزاهد، نجلاء بدر، دينا فؤاد، دينا، خالد سليم، سيد رجب، نرمين الفقي، ايهاب فهمي، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب".
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