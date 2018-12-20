بعد رفض الزعيم التمثيل مع محمد رمضان.. "الأسطورة" يهدي جائزته للزعيم:حببني في الفن
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:47 ص
يارا أحمد
كُرم الفنان محمد رمضان، في حفل قنوات النيل المتخصصة بحفل النايل دراما بإحدى الفنادق الكبري، وذلك عن دوره في مسلسل " نسر الصعيد" والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.
وبعد الاخبار التي انتشرت ان محمد رمضان طلب الواسطة من محمد امام للعمل مع الزعيم ورفض الزعيم هذا الامر قام محمد رمضان، بإهداء تكريمه للزعيم عادل إمام، مشيرا انه يعد سببا في ارتباطه الشديد بعالم الفن حيث قال اثناء تكريمه: "هو اللي حببني في المسرح والدراما والسينما".
من ابرز الفنانين المشاركين بالحفل، محمد رمضان، سوسن بدر، الهام شاهين، هاني ومزي، عمرو يوسف، محمد عادل، شيري عادل، حسن الرداد، هنا الزاهد، نجلاء بدر، دينا فؤاد، دينا، خالد سليم، سيد رجب، نرمين الفقي، ايهاب فهمي، هبة مجدي.
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