خبير التطوير المؤسسي: بعض الهيئات دورها انتهى من عشرات السنين



وأضاف "الحصري"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن ديوان وزارة مثل الكهرباء يوجد به 200 موظف، وديوان وزارة البترول به نفس العدد من الموظفين.



وتابع خبير التطوير المؤسسي، أن ديوان الوزارة دوره فقط وضع السياسات والإشراف والمتابعة، موضحا أنه لا يجب أن تكون الوزارة خصم وحكم في نفس الوقت.



وطالب بإعادة النظر في الهيئات الموجودة، والتي يبلغ عددها 207 هيئة، موضحا أن هناك هيئات "دورها خلص من عشرات السنين" مثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لافتًا إلى أن دورها كان أخذ الملكيات التي تزيد عن 100 فدان، وإعطاء صاحب الأرض تعويض وفقا للقانون، ويتم توزيع الأرض على المزارعين في الريف، تعطيهم مدخلات الزراعة، وتأخذ المخرجات لتسويقها.



وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذه الهيئات، مع مراعاة عدم الاستغناء عن أي عامل، مشيرًا إلى أن هناك أماكن أخرى بها عجز في الموظفين، مثل عدد المهندسين في المحليات، أو موظفي الجمارك في المطارات.

قال الدكتور طارق الحصري، خبير التطوير المؤسسي، إن أغلب الوزارات مثل البترول تقوم الشركات بـ90% من عملها، وليس ديوان الوزارة.