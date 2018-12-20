"ستايل صلاح".. درس جديد في بر الوالدين !





ابتعد عن الملاعب وهز الشباك لتجربة شيء جديد، فلم يجد ذاته إلا واقفًا أمام الكاميرات مرتديًا ملابس لشركة مشهورة حتى يسوق لمنتجاتها، وأمامه من يوجه ويساعده على ذلك.





ولم يكن ذلك سهلًا فلاعب الكرة يختلف كثيرًا عن غيره كونه اعتاد على رؤية أشياء محددة كالمستطيل الأخضر والكرة ومن ثم المرمي لتأتي مرحلة ما بعد الاعتزال نجده إما محللًا رياضيًا أو مديرًا فنيا، ولكن لم نسمع قط عن لاعب كرة أنهى حياته في الملاعب وتوجه للعمل في الإعلانات.





وعند اختيار "نجم" الإعلان لابد أن يقوم على أسس معينة مثلًا أن يكون ذو وجه حسن وابتسامة ساحرة ونظرات صاخبة، ولكن عند أختيار "مو" صلاح عليك أن تنسى جميع ما سبق وأن تنظر فقط إلى شعبيته الجماهيرية التي يتمتع بها حول العالم.





ولم يعد محمد صلاح مادة يبحث عنها الجماهير من أجل متابعته في كل مكان حول العالم ويتغنون بأسمه، ولكن أصبح مادة إعلانية يبحث عنها الشركات أو ما يسمي بالـ"براند" ليمثلهم الفرعون.





ولكن لم تمر جلسة تصوير محمد صلاح مرور الكرام وكعادة الجماهير المصرية تحلل كل شيء حسب تصورها الخاص فانقسموا إلى فئات مختلفة..





صلاح يبرهن أن الـ"أي حاجة" أحلى حاجة









ظهر مو في جلسة التصوير بأشكال متعددة من الملابس ولكن العامل المشترك هو الهيئة التي أختلفت كثيرًا عن غيره مثل هذه الإعلانات كعادتها الشكل الهادئ والشعر المنمق والألوان المناسبة ولكن تلك المرة ظهر بشعر"منكوش" وملابس لا علاقة لها ببعض والوان غير متناسقة يبدو أنه أعتمد في ذلك على نظرية "أي حاجة عشان مستعجل".





الشاب المصري يصالح "أبوه" أملًا في أخذ ملابسه القديمة









دومًا ما اعتاد الشاب المصري على هروبه من إرتداء ملابس والده القديمة بداعي "الموضة" وأنها غير مناسبة لذلك العصر، ولكن بعد صورة محمد صلاح وهو مرتديًا قميص مخطط وفوقه بلوفر يبدو عليه التراث القديم ويشبه ما كان يرتديه الرجال قديمًا فأسرعوا لتكرار تلك الموضة إقتداءً بالفرعون.

ولكن هل سيسامح الأباء ويفرطون في الكنز القديم؟ .





"لن نزور الحلاق بعد اليوم"









رفع الشاب المصري شعار لن نزور الحلاق بعد اليوم فالشعر المنكوش أصبح موضة بعد ساعة واحدة فقط من نشر صور صلاح ولم تكن ذلك المرة الأولى ولكن حدث من قبل مع النجم المصري محمد زيدان بعدما حلق شعره ورسم على رأسه أول حرف من أسمه فوجدنا انتشار كبير لها في الشارع المصري.





البنت المصرية "فاشونستا" وصلاح يؤكد على ذلك









كان أيضا للفتيات نصيب من جلسة تصوير محمد صلاح ومن المتعارف عليه أن البنت المصرية لها موضة وطريقة خاصة بها لارتداء الملابس في المنزل تشبه صلاح فهى لا تعلم ما الذى ترتديه بالتحديد ربما بنطلون لا علاقة لها بالقميص لا علاقة له بالجاكت ولكن هي على يقين بعد كل ذلك أنها تبتكر موضة جديد سيسير عليها الجميع.





وبعد كل ذلك سيفعل المصريين أي شيء إلا أن يلبوا نداء صلاح في شراء منتجات تلك الشركة نظرًا لأن البديل متواجد داخل البيت المصري.