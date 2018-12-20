موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية





تستضيف دولة الإمارات مباراة ريال مديد ضد العين الإماراتي الذي يضم المصري حسين الشحات في إطار مباراة نهائي كأس العالم للأندية.





وستنطلق مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي مونديال الأندية يوم السبت والموافق 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة على ستاد مدينة زايد.





واستطاع فريق العين الأماراتي أن يتأهل للمباراة النهئية في إنجاز تاريخي للكرة الإماراتية وذلك بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس الليبرتادوريس أمس الثلاثاء بركلات الترجيح 5-4 وذلك في مباراة نصف نهائي المونديال.





وتمكن نادي ريال مدريد من التأهل لنهائي المونديال بعد الفوز على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك اليوم الأربعاء في إطار مباراة نصف النهائي.





فيما سيلعب كلا من ريفر بليت وأنتلرز الياباني على مباراة تحديد المركز الثالث وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





فريق العين خاض مشوار طويل للتأهل للمباراة النهائية فقد تخطى تيم ويلينجتون النيوزيلندي بصعوبة بركلات الترجيح وتغلب على الترجي التونسي بثلاثية مستحقة في ربع النهائي وبعد ذلك عبر ريفر بليت بطل الأرجنتين وكأس الليبرتادوريس.





وستحظى مباراة نهائي مونديال الأندية بمشاهدة كبيرة من الجماهير المصرية من أجل متابعة ودعم صانع الألعاب المصري حسين الشحات الذي يلعب لصفوف فريق العين الإماراتي ويقدم مجهود مميز.





وستكون مباراة ريال مدريد مع العين الإماراتي مذاعة عبر قنوات بي إن سبورت فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة اللقاء عبر موقع الفجر الرياضي مجانا وبدون تقطيع.