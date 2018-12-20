بـ"30 جنيها".. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط.. تعرف على الإجراءات والشروط والمستندات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي هذا العام، مضيفًا أن الوزارة تعمل على محورين في الوقت الحالي، لتحقيق أكبر استفادة من طاقة الحقل.





وأوضح الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أمس، أن المحور الأول هو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع محافظات مصر، وإحلال أنبوبة الغاز؛ خاصة وأن المواطنين يواجهون مشكلات في نقلها وطريقة توزيعها، موضحا أن الوزارة أطلقت مبادرة وهي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط لأول مرة بمبلغ 30 جنيها شهريا دون أية فوائد أو مقدم، ويُقسط على 6 سنوات.





تعرف على الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لتوصيل الغاز المنزلي:

المستندات والأوراق المطلوبة:

- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية مع وجود الأصل للاطلاع.

- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر مع وجود الأصل للاطلاع.

- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.





إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل:

- يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء، بمقر شركه الغاز في المنطقة التابع لها.

- إجراء المعاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكودي في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

- يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة "تأمين العداد- تأمين استهلاك- مقابل التحويل".

- إجراء أعمال التركيب الداخلية للعميل بعد سداده مقايسة التركيبات.

- تنفذ الشركة تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداد قيمة المستحقات المطلوبة.





وفي حالة عدم وجود وصله تركيبات خارجية للعميل يتطلب:

- وجود شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أو الطابق الذي يقيم فيه العميل.

- يتم التعاقد مع العميل طبقا للمستندات المطلوبة لإتمام التعاقد ودفع كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة قبل الشركة "تأمين العداد- تأمين استهلاك- مقابل التحويل".

- إجراء التركيبات الخارجية والداخلية بعد سداد مقايسة التركيبات.

- تجري الشركة أعمال تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.





إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعي:

- يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها.

- إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزة الموجودة.

- في حالة صلاحية العقار للتوصيل، يتم تسليم العميل خطاب للحي المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعي، وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات وإعادة الشيء لأصله للحي.

- بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحي المختص، يجرى تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار.

- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة، وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.

- يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد، ألا تقل نسبة الأشغال لسكان العقار عن 85%.