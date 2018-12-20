كارمن سليمان تختتم حفل النايل دراما في حضور كوكبة من نجوم الفن (صور)

شهد الحفل الذي نظمته قناة "نايل دراما" بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة حضور مكثف لنجوم ونجمات الفن.





وكرم الحفل عددا كبيرا من النجوم، من بينهم محمد رمضان عن مسلسل "نسر الصعيد" الذي شارك في سباق رمضان الماضي، وعمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل عن مسلسل "طايع" الذي عرض أيضًا في رمضان 2018، بجانب تكريم عدد آخر من النجوم، من بينهم هاني رمزي، وهاني سلامة، وخالد سليم، وإلهام شاهين، وصفية العمري، وريهام عبد الغفور، وعفاف شعيب.





وأحيا الحفل المطرب حمادة هلال بفقرة غنائية تفاعل معها الحضور، فيما اختتمت المطربة كارمن سليمان الحفل بباقة من أجمل أغنياتها.











