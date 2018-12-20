رئيس المصري يوضح حقيقة دخوله في أزمات مع "التوأم"..وراتب الـ"نصف مليون" لحسام حسن





أكد المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن الفريق في منتصف الموسم سبب أزمة للفريق.





وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " رحيل التوأم في منتصف الموسم سبب أزمة للفريق البورسعيدي".





وأضاف: " لم ندخل في مشكلات مع التوأم حسن قبل رحيلهما عن المصري، والتوأم قام بدور حيوي في إنجازات المصري الفترة الأخيرة ولم يقصر في عمله".





وواصل: " أي جهاز فني مهما حقق من نجاحات لا يصح أن يتخطي إطار عمله خارج المستطيل الأخضر، ولا يصح أن يتدخل في عمل مجلس إدارة النادي، والمدرب لا علاقة له "هنلعب فين؟" لأن هذا القرار ليس بأيدينا".





وأردف: " منذ تولي رئاسة المصري ووضعت بعض الخطوط الحمراء بخصوص عدم التدخل في عمل الإدارة، حسام حسن تخطاها في وقت ما وتحدثنا معه، ولم يقصر في عمله على الاطلاق".





وتابع: " حسام حسن خرج وهدد بأنه سيرحل إذا لم يلعب الفريق على استاد بورسعيد وهذا قرار ليس بأيدينا، كما أن هاني أبوريدة وعدنا بالعودة للإستاد لكنه أصر على الرحيل".





وأكد "حلبية" أنه لم يتوقع على الإطلاق رحيل "التوأم" في منتصف الموسم.





وكشف رئيس المصري عن راتب حسام حسن مع الفريق البورسعيدي، حيث قال: " حسام حسن كان يحصل على 120 ألف جنيه شهريًا في عامه الأول، ارتفعت لـ300 ألف جنيه في العام الثاني، ووصل راتبه لـ560 ألف جنيه حتي رحيله".



