سارة الطباخ: نرفض الزج باسم الشرنوبي في أخبار تتعلق بمهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
الفجر الفني
أكدت الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "earth production " المنتجة لأعمال الفنان الشاب محمد الشرنوبي والمسئولة عن أدارة أعماله انها فوجئت بالزج باسم الشرنوبي في خبر يتعلق بمهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية في دورته الحالية.
ولتوضيح الحقيقة كاملة نوضح بأن إدارة المهرجان لم تتواصل معنا علي الإطلاق للتواجد في أي فعالية كما أن علاقتنا بالفنانة اصالة متميزة وسبق للشرنوبي أن تواجد معها في حفل غنائي قدما سويا الدويتو اللذان تعاونا فيه، والعلاقة في اجمل حالتها كما ننوه إلي أن الشرنوبي كل تركيزه خلال الفترة الحالية في الانتهاء من ألبومه الأول والذي يضع اللمسات الأخيرة له حاليا".
المزيد عن: نجوم الفن مهرجان الاسكندرية للاغنية مشاهير مسلسلات مزيكا محمد الشرنوبي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار محمد الشرنوبي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018