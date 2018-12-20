سارة الطباخ: نرفض الزج باسم الشرنوبي في أخبار تتعلق بمهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية

أكدت الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "earth production " المنتجة لأعمال الفنان الشاب محمد الشرنوبي والمسئولة عن أدارة أعماله انها فوجئت بالزج باسم الشرنوبي في خبر يتعلق بمهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية في دورته الحالية.



