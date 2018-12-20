محمد إيهاب: مكافآت اتحاد رفع الأثقال ظالمة وأسعى لإنهاء مسيرتي بذهبية طوكيو

شن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال هجوماً حاداً على اتحاد اللعبة بسبب لائحة المكافآت الظالمة وأكد أنه يسعى لختم مسيرته بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.





وقال إيهاب في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "حققت نجاحات في الفترة الماضية وتحملت مسئوليتها".





وأضاف :"هناك تقصير في حقي بشأن حصولي على الميداليات بسبب لائحة مكافآت اتحاد رفع الأثقال الظالمة، مثلا عندما افوز بثلاث ميداليات احصل على ميدالية واحدة".





وتابع :"صمت كثيرا والجميع يرى بأني إذا حققت نجاحات فإن كل شئ يسير على ما يرام ولا أحد يرعاني ولا يدعمني ولن استطيع تحمل أكثر من ذلك".





واختتم إيهاب تصريحاته قائلاً :"أسعى لختم مسيرتي بذهبية طوكيو 2020".