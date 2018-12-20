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حظك اليوم برج الميزان الخميس 20 ديسمبر 2018

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:49 ص
حظك اليوم برج الميزان الخميس 20 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الميزان - 23 سبتمبر الی 23 اکتوبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الميزان:
يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص محدد، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى. 
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