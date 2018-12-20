وزير الثقافة تتفق مع محافظ المنيا على إنشاء مراكز لتنمية المواهب

ألتقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في حضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا لبحث وسائل تكثيف الانشطة الثقافية والفنية والفكرية بمختلف قرى المحافظة من خلال قصور الثقافة الموجودة بها.



