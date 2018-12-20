وزير الثقافة تتفق مع محافظ المنيا على إنشاء مراكز لتنمية المواهب
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
الفجر الفني
ألتقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في حضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا لبحث وسائل تكثيف الانشطة الثقافية والفنية والفكرية بمختلف قرى المحافظة من خلال قصور الثقافة الموجودة بها.
كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز لتنمية المواهب والنابغين بهدف اكتشاف الواعدين وتنمية قدراتهم الى جانب ورش عمل في الكتابة والتمثيل والاخراج المسرحي بالاضافة الي تخصيص فصول لتنمية مهارات ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع تحقيقا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية الى الى تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الشخصية المصرية كما تطرق الحوار الى امكانية استخدام مسرح جامعة المنيا لاستضافة الفعاليات التى تنظمها الثقافة.
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