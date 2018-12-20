مصطفى فهمي عن عائلة الباشاوات: "ده كان زمان"

علق الفنان مصطفى فهمى، على انتمائه لعائلة باشاوات قائلا: "ده كان زمان، وحسين أخويا بيبالغ".



وأضاف "فهمي" خلال لقائه في برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "إحنا من الطبقة المتوسطة العليا لكن ليست الثرية بشكل فاحش".